www.controradio.it "Senza Rossetto" al Mandela Forum, ancora posti disponibili a ingresso gratuito Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:21 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="8zQLMXnGGK"><a href="https://www.controradio.it/podcast/senza-rosseto-al-mandela-forum-ancora-posti-disponibili-a-ingresso-gratuito/">“Senza Rossetto” al Mandela Forum, ancora posti disponibili a ingresso gratuito</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/senza-rosseto-al-mandela-forum-ancora-posti-disponibili-a-ingresso-gratuito/embed/#?secret=8zQLMXnGGK" width="500" height="350" title="““Senza Rossetto” al Mandela Forum, ancora posti disponibili a ingresso gratuito” — www.controradio.it" data-secret="8zQLMXnGGK" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

“Senza Rossetto” il 24 settembre al Mandela Forum: inizio alle 21 e cancelli aperti dalle 19. Una serata evento a ingresso gratuito, promossa dal Consiglio regionale della Toscana, per celebrare gli 80 anni del voto alle donne in Italia. Ci sono ancora posti disponibili

Conto alla rovescia iniziato al Mandela Forum di Firenze per la serata evento a ingresso gratuito “Senza Rossetto” di giovedì 24 settembre, promossa dal Consiglio regionale della Toscana insieme a Fondazione Sistema Toscana, Savà Produzioni Creative e Associazione Nelson Mandela Forum. Una grande festa per celebrare con un cast di eccezione, tra musica e parole, gli 80 anni del voto alle donne nel nostro Paese. A condurre la serata, con la regia di Edoardo Zucchetti, sarà l’attrice e cantante Serena Rossi. Sul palco si alterneranno Katia Beni, Cristiana Capotondi, Maria Cassi, Concita De Gregorio, pianista in scena Loris Di Leo, coro Donne Incanto, coro Femina, Drusilla Foer, Letizia Fuochi, Veronica Lucchesi, Annagaia Marchioro, Anna Meacci, Francesca Michielin, Daniela Morozzi, Gaia Nanni, Michela Ponzani, Chiara Riondino, Gioia Salvatori.

“Ricordare la conquista del voto alle donne in questo luogo di memoria e impegno civico, che porta il nome di Nelson Mandela, è qualcosa che ci inorgoglisce – afferma Massimo Gramigni, presidente dell’Associazione Nelson Mandela Forum – Il Mandela Forum è pronto ad accogliere questo evento e tutti coloro che vi partecipano perché possano sentirsi a casa e conserverà con cura il significato più profondo delle parole e delle riflessioni che saranno espresse”.

Indicazioni per il pubblico

Per la serata ci sono ancora alcuni posti disponibili, questo il link per riservarli: https://www.ticketone.it/eventseries/senza-rossetto-4240337/?affiliate=PIE

Lo spettacolo comincerà alle ore 21. I cancelli saranno aperti già a partire dalle ore 19.

L’ingresso alla struttura è da Piazza Enrico Berlinguer. Posto unico. Posti sia al piano inferiore sia al piano superiore.