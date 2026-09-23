    Kids Act, Psicologi Toscani: “La tutela dei minori non può essere affidata solo al limite d’età”

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    Kids Act, Psicologi Toscani: "La tutela dei minori non può essere affidata solo al limite d'età"
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    Andrea Piazzoli, referente del gruppo di lavoro Psicologia Digitale dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, commenta l’approvazione del cosiddetto EU Kids Act, che prevede il divieto di accesso ai social per i minori di 13 anni, forme di supervisione dei genitori tra i 13 e i 15 anni e account autonomi dai 15 anni. Ne parliamo anche con Silvia Innocenti, animatrice digitale del IC Mattei e tra i fondatori del Patto digitale di Bagno a Ripoli, annunciando la quarta edizione della manifestazione Connessioni in gioco nata per promuovere l’uso consapevole dei dispositivi digitali torna con tre appuntamenti. 
    Andrea Piazzoli
    Silvia Innocenti Becchi 