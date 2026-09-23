FIRENZE. Genius Loci alla scoperta di Santa Croce è un festival pensato per valorizzare uno spazio identitario e culturale, sperimentando un nuovo modo di fare comunità. La manifestazione si svolgerà da giovedì 24 a domenica 27 settembre all’interno del Complesso Monumentale di Santa Croce a Firenze. Giovanni Bettarini è l’Assessore alla cultura del Comune di Firenze, Irene Sanesi è la Presidente dell’Opera di Santa Croce.
Genius Loci da giovedì 24 a domenica 27 settembre nel Complesso monumentale di Santa Croce
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