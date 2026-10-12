    Seconda edizione dello Sciopero dei Bambini per il Clima a Firenze

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    Seconda edizione dello Sciopero dei Bambini per il Clima a Firenze
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    Venerdì 16 ottobre 2026, con concentramento e partenza dalle 16:30 in Piazza Tanucci, a Firenze, si terrà il secondo Sciopero dei Bambini e dei Ragazzi per il Clima in occasione dello sciopero nazionale di Fridays for Future. L’iniziativa, a carattere giocoso, è pensata da quattro genitori, Valeria Farill, Angela Lobascio, Alessandro Raveggi e Guido Gabelli, alcuni dei quali attivi sul territorio anche come curatori del book club per bambini “Gli EquiLibristi”, nato nel 2024 nel Quartiere 5 di Firenze. I partecipanti, grandi e piccoli, sono invitati a realizzare cartelli colorati con slogan creativi e divertenti, ed a portare con sé piccole piante verdi in vaso, per creare una foresta simbolica nel corteo.
    info  https://bit.ly/scioperodeibambini2026 – oppure contattare gli organizzatori.
    Alessandro Raveggi