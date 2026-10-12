Lumen chiama a raccolta Firenze

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Una giornata di musica, arte, confronto e raccolta fondi per sostenere LUMEN e aprire una discussione pubblica sul futuro degli spazi collettivi a Firenze. Domenica 18 ottobre, dalle 12 a mezzanotte, il progetto di rigenerazione urbana su base culturale dell’APS-ETS Icchè ci vah ci vole ospiterà “Di chi è la città?!”, chiamando a raccolta cittadini, istituzioni, operatori culturali e realtà associative. L’iniziativa nasce dopo i controlli condotti nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto e avrà anche un obiettivo concreto: contribuire alle spese legali e organizzative che ne sono derivate.
Antonio Bagni presidente dell’APS “Icchè Ci Vah Ci Vole”, l’associazione che gestisce LUMEN