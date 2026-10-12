    Cambia Uomo Cambia – Puntata 4

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Cambia Uomo Cambia - Puntata 4
    Loading
    /

    “Cambia Uomo Cambia”, una trasmissione a cura del Comitato Civico Impariamo a dire Noi del Circolo Arci 25 Aprile per il contrasto della violenza maschile sulle donne.
    Sostenuto da Fondazione CR Firenze, “Cambia Uomo cambia” è uno spazio di confronto per riflettere sulla cultura patriarcale e promuovere l’educazione al rispetto.
    In studio con Raffaele Palumbo, Carlo Volpi, attivista del Comitato Civico “Impariamo a dire Noi” e psicologo di comunità. Tema della puntata: essere padri senza patriarcato, proviamoci! Riflessioni sulla genitorialità.