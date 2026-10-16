www.controradio.it "Scrittrici in scena" al Teatrodante Carlo Monni Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:17 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="P54ShfjLVg"><a href="https://www.controradio.it/podcast/scrittrici-in-scena-al-teatrodante-carlo-monni/">“Scrittrici in scena” al Teatrodante Carlo Monni</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/scrittrici-in-scena-al-teatrodante-carlo-monni/embed/#?secret=P54ShfjLVg" width="500" height="350" title="““Scrittrici in scena” al Teatrodante Carlo Monni” — www.controradio.it" data-secret="P54ShfjLVg" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Al Da.Mo. – Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio al via sabato 17 ottobre la rassegna “Scrittrici, in scena”. Protagoniste grandi voci femminili che, tra letteratura e spettacolo, rappresenteranno storie e temi che attraversano la contemporaneità. Inaugurazione sabato alle ore 21 (Piazza Dante 23) con “Quello che so di te” di Nadia Terranova, lettura scenica tratta dall’omonimo romanzo, riflessione sul rapporto tra verità, ricordo e narrazione. La storia di una bisnonna internata in manicomio riapre una ricerca familiare fatta di ricordi, silenzi e domande su ciò che sappiamo davvero delle nostre origini. “Scrittrici, in scena” vede protagoniste sul palco fino al 28 aprile – in sei appuntamenti tutti in prima regionale – Iaia Forte, Lorenza Pieri, Chiara Francini, Concita De Gregorio con Erica Mou e Antonella Lattanzi.

Sandra Gesualdi, direttrice generale di Fondazione Accademia dei Perseveranti