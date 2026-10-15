    Nasce la ‘Carta di Firenze per le foreste’

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    Nasce la 'Carta di Firenze per le foreste'
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    Un documento programmatico volto a rinnovare la tutela, la gestione e il valore strategico del patrimonio forestale italiano. E’ la Carta di Firenze per le Foreste, presentata ieri  in Palazzo Vecchio in occasione dell’evento ‘Radici comuni – Un patto tra comunità e foreste’ per i 25 anni di Fsc Italia, Ong che promuove la gestione forestale responsabile. Sono una ventina di enti pubblici, società scientifiche e associazioni del terzo settore i primi firmatari.

    Ne abbiamo parlato con  il direttore di FSC Italia Giuseppe Bonanno