Nasce la ‘Carta di Firenze per le foreste’

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Un documento programmatico volto a rinnovare la tutela, la gestione e il valore strategico del patrimonio forestale italiano. E’ la Carta di Firenze per le Foreste, presentata ieri in Palazzo Vecchio in occasione dell’evento ‘Radici comuni – Un patto tra comunità e foreste’ per i 25 anni di Fsc Italia, Ong che promuove la gestione forestale responsabile. Sono una ventina di enti pubblici, società scientifiche e associazioni del terzo settore i primi firmatari.
Ne abbiamo parlato con il direttore di FSC Italia Giuseppe Bonanno