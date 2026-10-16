    “Gustando… s’impara!” Prima edizione di MercaFest

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    "Gustando… s’impara!” Prima edizione di MercaFest
    Loading
    /

    Negli spazi di Mercafir, una giornata dedicata alla riscoperta dei sapori autentici e alla  riconnessione tra la città e la campagna, in

    programma il prossimo 18 ottobre negli spazi di Mercafir (dalle 10:00 alle 18:00 con ingresso da  Viale A. Guidoni 176).  Il mercato si propone come “attivatore” di idee, proposte e progetti sul sistema cibo e come sede di un tavolo di  confronto che coinvolga produttori, trasformatori, distributori, ristoratori e consumatori, con  l’obiettivo di arrivare a una vera strategia alimentare urbana. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Firenze, vede come partner Banco  Alimentare della Toscana e Mercato delle Opportunità, con il sostegno di Fondazione CR  Firenze e Unicoop Firenze.

     Gianni Tapinassi, Presidente di Mercafir 