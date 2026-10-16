    A Scandicci “La città che si muove” (in bici)

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    A Scandicci "La città che si muove" (in bici)
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    L’Amministrazione comunale presenta lanuova pista ciclabile realizzata sopra la galleria autostradale di Casellina e il giardino pensile,  un’opera unica nel suo genere.
    Yuna Kashi Zadeh vicesindaco con delega alla Mobilità