Dialogo intorno al pensiero di Fukuoka e all’agricoltura del ‘non fare’

Tra Giannozzo Pucci e il giovane Geremia Zampini. Conduce Chiara Brilli

A partire da ‘Lezioni italiane di Fukuoka’ un libro curato dall’editore e ambientalista Giannozzo Pucci, pubblicato dalla Libreria Editrice Fiorentina (LEF). Il volume raccoglie e trascrive le conversazioni inedite tenute da Masanobu Fukuoka, celebre botanico, filosofo e pioniere dell’agricoltura naturale, durante il suo storico viaggio in Italia nel 1981. Giannozzo Pucci: Fu il primo a intuire la portata del pensiero di Fukuoka, traducendo e pubblicando in Italia il suo capolavoro La rivoluzione del filo di paglia. Fu lo stesso Pucci a invitare il maestro giapponese nel nostro Paese nel 1981, accompagnandolo personalmente lungo tutto il viaggio. Per oltre quarant’anni le registrazioni di quegli incontri sono rimaste custodite nei nastri dell’editore. Il libro restituisce senza filtri la voce diretta di Fukuoka, offrendo una sintesi essenziale del suo approccio basato sul non-fare (wu wei), sul rifiuto delle lavorazioni meccaniche e chimiche e sulla riconnessione profonda con i ritmi della terra.

Giannozzo Pucci a Controradio sarà in dialogo con Geremia, 24 anni, membro del’ “Centro studi per l’ agricoltura artigiana”. Organizza giornate di formazione i “Sabati di Ontignano”nelle campagne di Fiesole. Attraverso l’affinità di valori con varie realtà della città quali la “Libreria Editrice Fiorentina”e la “Fierucola” aiuta a diffondere i principi di “ecologia integrale'”,una forma più completa e profonda dell’ attuale visione ecologica nella società.