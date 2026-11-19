Cambiare Rotta ha occupato il 17 novembre il Polo Carmignani dell’Università. L’azione, in solidarietà con le tante proteste e occupazioni di queste settimane, rilancia lo sciopero generale del 20 novembre. “Saremo in piazza con i giovani di tutta Europa il 20 novembre, nella giornata di sciopero internazionale giovanile contro leva militare, guerra e militarizzazione. I soldi investiti nelle spese militari e di Riarmo Europeo dovrebbero essere destinati ad istruzione, sanità, casa, servizi pubblici”.
Valentina Cambiare Rotta Pisa