Nasce a Firenze un nuovo percorso di formazione professionale in Video Content Creation, dedicato alla creazione di contenuti audiovisivi e storytelling per la comunicazione digitale. Polimoda Professional Training presenta, in collaborazione con TIF, un corso riconosciuto dalla Regione Toscana e in partenza a gennaio 2027.
Niccolò Sbaraglia – Chief of Business Development Polimoda Professional Training
Francesco Selvi – giornalista professionista e coordinatore di TIF
Francesca Cellini – social media strategist e producer TIF