Un nuovo portale rivolto non solo agli addetti ai lavori ma anche ad amministratori, giornalisti, che raccoglie dati sul benessere psicologico di giovani e adulti: il ricorso alle cure, gli accessi al pronto soccorso, i ricoveri e il consumo di farmaci. Pensato da Ars, si chiama ToscanaMentis, ed è stato presentato oggi nella sede della Regione.
La piattaforma organizza i dati in tre sezioni – minori (0-17 anni), adulti (18+) e popolazione generale – permettendo di analizzare visite, accessi al pronto soccorso, ricoveri e consumo di farmaci per età, genere e territorio, con un’analisi dettagliata per ogni zona distretto.
In Toscana portale dell’Agenzia di sanità per monitorare salute mentale
Un nuovo portale rivolto non solo agli addetti ai lavori ma anche ad amministratori, giornalisti, che raccoglie dati sul benessere psicologico di giovani e adulti: il ricorso alle cure, gli accessi al pronto soccorso, i ricoveri e il consumo di farmaci. Pensato da Ars, si chiama ToscanaMentis, ed è stato presentato oggi nella sede della Regione.