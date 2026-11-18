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Una sirena di un’ambulanza che suona e 20 lavoratori ognuno su una sedia della lista d’attesa, dove è appesa una storia: ‘Ha rinunciato’, ‘È passata al privato’, ‘Il posto è arrivato. Lui no’. Poi il suono di un battito cardiaco che appare su un monitor e rallenta fino alla linea piatta. Flash mob questa mattina della Fp Cgil Firenze per denunciare il ‘codice rosso’ in cui versa la sanità e in vista dello sciopero generale del 20 novembre. Due i gazebo messi in piazza Santissima Annunziata: ‘ospedale Santa Attesa e ‘rsa Villa Pazienza’.
Alessio Brancimore segretario FP CGIL Firenze