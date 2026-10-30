    Sciopero generale: la diretta della manifestazione di Firenze

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    Sciopero generale: la diretta della manifestazione di Firenze
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    L’Unione Sindacale di Base ha proclamato per oggi lo sciopero generale di tutte le categorie del lavoro pubblico e privato. L’agitazione è stata proclamata contro il carovita, i salari bassi, i prezzi dei carburanti e dei generi di prima necessità e le bollette fuori controllo, la guerra e le politiche di riarmo. Tornano in piazza anche gli studenti, nelle principali città d’Italia.

    La diretta dalla manifestazione di Firenze e Prato con Raffaele Palumbo e Giorgio Bernardini

    Continueremo a raccontare lo sciopero e le manifestazioni  anche dopo il Gr di Popolare Network con collegamenti dalle piazze toscane in radio e sui canali crossmediali