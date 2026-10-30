“Un 25 novembre al mese” – 30 ottobre 2026

Trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla.
tema della puntata – Il Codice Rosa
La Professoressa a.c. Vittoria Doretti è una medica e dirigente sanitaria italiana, internazionalmente nota per essere l’ideatrice del “Codice Rosa”, il protocollo sanitario di assistenza e tutela per le vittime di violenza.
Responsabile Regionale “Codice Rosa” Regione Toscana, Ufficiale O.M.R.I. Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Direttrice Area Dipartimentale Promozione ed Etica della Salute; Presidente Comitato Unico Garanzia e DE&I manager – Azienda USL Toscana Sud Est; Esperta del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.
con la collaborazione alla trasmissione in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice. Le trasmissioni della scorsa stagione sono riascoltabili su www.controradio.it/un-25-novembre-al-mese