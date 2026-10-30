La voce degli Angeli del Fango 60 anni dopo

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A 60 anni dall’alluvione che travolse Firenze diamo voce agli ‘Angeli del fango’, le centinaia di ragazzi e ragazze che salvarono libri, dipinti, sculture e opere d’arte. Non erano soccorritori professionisti né soldati: erano studenti, viaggiatori, giovani fiorentini o arrivati a Firenze da Paesi diversi, mossi dalla necessità di fare qualcosa. Formarono catene umane, recuperarono migliaia di volumi inzuppati dall’acqua, stesero fogli e documenti lungo chilometri di corde, contribuirono a mettere in salvo opere d’arte e testimonianze della memoria collettiva.
Renato Pompei