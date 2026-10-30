In migliaia, studenti e lavoratori, sono scesi in piazza oggi a Livorno per lo sciopero generale contro il carovita, i salari bassi e le spese militari. Il lungo corteo con le bandiere Usb in testa, fumogeni e slogan contro il governo Meloni sta sfilando per le vie del centro, davanti a uno striscione che reca la scritta ‘Contro guerre e carovita Livorno è unita’.
“Siamo in 15.000 persone – dice Giovanni Ceraolo (AUDIO) del sindacato Usb – 27 minuti è il tempo che ci mette il corteo a sfilare. Una mobilitazione eccezionale di lavoratori e studenti oggi in piazza per dire no a armamenti e carovita”.
Sciopero a Livorno, Usb ‘siamo 15.000 in corteo contro carovita e riarmo’
In migliaia, studenti e lavoratori, sono scesi in piazza oggi a Livorno per lo sciopero generale contro il carovita, i salari bassi e le spese militari. Il lungo corteo con le bandiere Usb in testa, fumogeni e slogan contro il governo Meloni sta sfilando per le vie del centro, davanti a uno striscione che reca la scritta ‘Contro guerre e carovita Livorno è unita’.