    Sciopero a Livorno, Usb ‘siamo 15.000 in corteo contro carovita e riarmo’

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    Sciopero a Livorno, Usb 'siamo 15.000 in corteo contro carovita e riarmo'
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    In migliaia, studenti e lavoratori, sono scesi in piazza oggi a Livorno per lo sciopero generale contro il carovita, i salari bassi e le spese militari. Il lungo corteo con le bandiere Usb in testa, fumogeni e slogan contro il governo Meloni sta sfilando per le vie del centro, davanti a uno striscione che reca la scritta ‘Contro guerre e carovita Livorno è unita’.
    “Siamo in 15.000 persone – dice Giovanni Ceraolo (AUDIO)  del sindacato Usb – 27 minuti è il tempo che ci mette il corteo a sfilare. Una mobilitazione eccezionale di lavoratori e studenti oggi in piazza per dire no a armamenti e carovita”.