Rischio zero. La sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino. Una trasmissione a cura di CGIL Toscana con professionisti ed esperti per conoscere le misure vigenti, le storie e le novità sul tema
Nella quarta puntata “Sicurezza sul lavoro a Lucca Comics & Games con “REDDY – Safe, Go!”. Un videogioco in pixel art per parlare alle nuove generazioni di prevenzione, rischi e sicurezza nei luoghi di lavoro”
In collegamento Monica Stelloni, segreteria Cgil Toscana e Valerio Antonetti, che ha curato la realizzazione del videogame per la società Anteprima