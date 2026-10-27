TOSCANA. Con i nostri ospiti questa mattina cerchiamo di analizzare il significato del voto in Serbia, dove il movimento degli studenti ha vinto le elezioni ed ha mandato a casa dopo 14 anni Aleksandar Vucic. E del voto in Brasile, e dunque con la quarta rielezione di Luiz Inacio Lula Da Silva. Con noi, Luka Zanoni, caporedattore di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa ed esperto di Serbia e Francesco Strazzari professore ordinario di Relazioni Internazionali presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Dalla Serbia al Brasile, l’analisi di tornate elettorali storiche
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