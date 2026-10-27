    Torna la protesta degli studenti per lo studentato Calamandrei

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    FIRENZE. Gli studenti e le studentesse dell’Assemblea Calamandrei nata spontaneamente in seguito alla rottura a maggio della terza e ultima pompa idraulica funzionante della residenza in Viale Morgagni tornano a chiedere un tavolo con la Regione Toscana, il Comune di Firenze, l’Università degli Studi di Firenze, l’ARDSU e gli istituti AFAM. “La situazione della struttura dicono . resta la medesima con interventi effettuati nel mese di agosto che risultano essere inefficaci e approssimativi”. Alberto Musso è rappresentante degli studenti Udu Firenze.