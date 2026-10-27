www.controradio.it CSM, Stefania Saccardi tra i candidati laici Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:24 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="qbIjI5CpRA"><a href="https://www.controradio.it/podcast/csm-stefania-saccardi-tra-i-candidati-laici/">CSM, Stefania Saccardi tra i candidati laici</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/csm-stefania-saccardi-tra-i-candidati-laici/embed/#?secret=qbIjI5CpRA" width="500" height="350" title="“CSM, Stefania Saccardi tra i candidati laici” — www.controradio.it" data-secret="qbIjI5CpRA" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

La Presidente del Consiglio regionale della Toscana Stefania Saccardi, di Italia Viva, ha presentato la sua autocandidatura per diventare una dei dieci membri laici del Consiglio superiore della magistratura. La candidatura della Saccardi sarebbe stata sollecitata da Matteo Renzi.

I dieci membri laici del Consiglio superiore della magistratura vengono scelti tra avvocati e professori universitari esperti di diritto. E la partita per la loro elezione si aprirà in Parlamento riunito in seduta comune, domani, il 28 di ottobre. Prima votazione interlocutoria, con ogni probabilità. La maggioranza richiesta è molto ampia, i tre quinti della maggioranza parlamentare. I tre quinti dei votanti solo dal terzo scrutinio, dunque servirà più di una votazione. E tra i candidati c’è anche la Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, di Italia Viva. Che ha presentato la sua autocandidatura il 22 di ottobre, a termini scaduti e poi riaperti per le troppe poche donne presenti. Sarebbe stato lo stesso leader di Italia Viva, Matteo Renzi a chiederle la disponibilità a farsi avanti. «Sono felice del ruolo che sto svolgendo in Consiglio regionale – ha detto la Saccardi – ma il mio partito mi ha chiesto la disponibilità a candidarmi e quindi ho accettato con spirito di servizio, avendo i requisiti per farlo». Stefania Saccardi è infatti avvocata, già vicepresidente di Avvocatura Indipendente. Ha iniziato la carriera politica da Campi Bisanzio nelle fila della Dc. Ha poi ricoperto incarichi in Comune a Firenze, assessora e vice sindaca, con il Pd, e in Regione Toscana come vicepresidente e assessora alla sanità. Nel corso dell’ultima tornata elettorale è stata eletta in Consiglio regionale nelle fila di Italia Viva ed è stata eletta Presidente del Consiglio regionale.