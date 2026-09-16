www.controradio.it Rinnovabili, la Toscana punta sulla coprogettazione pubblico privato Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="rkxneQgE51"><a href="https://www.controradio.it/podcast/rinnovabili-la-toscana-punta-sulla-coprogettazione-pubblico-privato/">Rinnovabili, la Toscana punta sulla coprogettazione pubblico privato</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/rinnovabili-la-toscana-punta-sulla-coprogettazione-pubblico-privato/embed/#?secret=rkxneQgE51" width="500" height="350" title="“Rinnovabili, la Toscana punta sulla coprogettazione pubblico privato” — www.controradio.it" data-secret="rkxneQgE51" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

La nuova proposta di legge della Giunta regionale della Toscana passa all’esame del Consiglio regionale. Servirà per semplificare i procedimenti autorizzativi necessari all’installazione degli impianti per produrre energia da fonti rinnovabili al di fuori delle aree idonee e delle zone di accelerazione.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha illustrato lo spirito e la razio che anima la nuova legge regionale sugli impianti per produrre energia da fonti rinnovabili. «Il dibattito a livello nazionale sta evolvendo secondo dinamiche errate – dice Giani. La prassi per cui i privati presentano progetti senza un preventivo confronto con l’ente pubblico, costringendo Regioni e Comuni a una funzione puramente passiva del tipo ‘prendere o lasciare’, rappresenta il modo peggiore per promuovere l’energia. L’obiettivo della Toscana è invece invertire questa rotta, promuovendo una reale co-progettazione tra ente pubblico e soggetti privati, facendo in modo che anche il sistema delle imprese pubbliche regionali possa installare pannelli fotovoltaici sulle proprie strutture e proprietà». Giani ha dunque specificato il contesto normativo, costituito da due testi di legge e uno di pianificazione, che il Consiglio regionale affronterà – ha assicurato sempre il Presidente – «a breve». Con la proposta di legge si intende dunque procedere all’individuazione di aree idonee ulteriori rispetto a quelle individuate dallo Stato cercando un punto di equilibrio tra l’esigenza di assicurare la transizione energetica – realizzando impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solare, eolica e idroelettrica – e l’esigenza di salvaguardare il paesaggio, le aree agricole e la loro funzione produttiva. Si prevedono anche compensazioni economiche per i comuni che installeranno impianti, anche in ambito ambientale.