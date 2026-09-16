“Abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno di sangue e di plasma”. È l’appello che Avis Toscana rivolge alle toscane e ai toscani, dopo un’estate particolarmente difficile per le donazioni. Il Centro nazionale sangue ha segnalato una carenza diffusa di emazie in Italia, con particolare riferimento al gruppo 0 positivo”.
La presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze
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Sangue, la lettera-appello di Avis ai toscani: “Estate difficile, torniamo a donare”
“Abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno di sangue e di plasma”. È l’appello che Avis Toscana rivolge alle toscane e ai toscani, dopo un’estate particolarmente difficile per le donazioni. Il Centro nazionale sangue ha segnalato una carenza diffusa di emazie in Italia, con particolare riferimento al gruppo 0 positivo”.