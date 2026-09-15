Contrastare la violenza di genere partendo dall’educazione, formando gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria, e fornendo loro strumenti per riconoscere e decostruire stereotipi e disuguaglianze fin dai primi anni. È l’obiettivo del progetto nazionale “Educare all’uguaglianza di genere, fin dall’infanzia”, promosso dall’Università di Firenze e dalla Fondazione Giulia Cecchettin, al quale ha aderito la Regione Toscana; come spiegano Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin e presidente della Fondazione a lei intitolata, Irene Biemmi, docente di Pedagogia generale e sociale dell’Università di Firenze e l’assessora alle pari opportunità, Cristina Manetti.
Uguaglianza di genere, al via in Toscana il progetto della Fondazione Cecchettin
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