www.controradio.it Parcheggio al Cubo nero: il Tar blocca Palazzo Vecchio Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:17 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="3r6KXsKVIM"><a href="https://www.controradio.it/podcast/parcheggio-al-cubo-nero-il-tar-blocca-palazzo-vecchio/">Parcheggio al Cubo nero: il Tar blocca Palazzo Vecchio</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/parcheggio-al-cubo-nero-il-tar-blocca-palazzo-vecchio/embed/#?secret=3r6KXsKVIM" width="500" height="350" title="“Parcheggio al Cubo nero: il Tar blocca Palazzo Vecchio” — www.controradio.it" data-secret="3r6KXsKVIM" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Il Tar della Toscana ha accolto la richiesta di sospensiva contro i provvedimenti del Comune di Firenze. Il parcheggio sotto il Cubo nero potrà dunque restare aperto, nonostante il parere negativo di Palazzo Vecchio. Rinviata ad aprile la decisione sulla legittimità.

Il Tar della Toscana ha accolto la richiesta di sospensiva di Savills e Muoviamo Parking contro i provvedimenti del Comune di Firenze. Dunque il parcheggio che si trova sotto il famoso Cubo nero – la contestatissima operazione di recupero dell’ex Teatro comunale – potrà continuare ad operare. Si tratta di un’autorimessa commerciale, dunque per Palazzo Vecchio un “uso difforme” dello spazio che doveva essere utilizzato per far nascere parcheggi per le residenze. Oggi è invece un’attività commerciale a tutti gli effetti, dove si parcheggia a 5 euro l’ora, tanto per intenderci. Il Comune aveva rilevato la difformità urbanistica dopo la presentazione dei documenti necessari ad ottenere la Scia per installare l’insegna da parte di Muoviamo Parking. A questo punto il Comune si è mosso per bloccare l’attività, ma i gestori hanno impugnato l’intero dossier facendo ricorso al Tar. Tribunale amministrativo che ora dice che “il ricorso sottende complesse questioni di diritto che devono essere affrontate in sede di decisione del merito”, rinviando ad aprile la decisione sulla legittimità dell’autorimessa, accogliendo però la sospensiva e dando modo all’azienda di operare. Fino ad aprile resterà dunque in funzione il parcheggio commerciale sono il Cubo nero, quando arriverà una decisione sulla sua legittimità. Passaggio farraginoso che racconta di una storia che non è stata governata dal primo momento e che non smette di rivelarsi problematica.