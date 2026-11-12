Ilenia Romano in “Sky Castaways” per la Democrazia del Corpo 2026

Sabato 14 novembre alle 19:00 – prima assoluta a Cango Cantieri Goldonetta, Via Santa Maria, 25 – Firenze
Il duo di Ilenia Romano lancia due entità nel tunnel dell’eternità. Approderanno a una meta o la ragione della loro esistenza assoluta è essa stessa in un ‘farsi’? La loro vita transdimensionale è in continua trasformazione adattiva, i loro corpi si cristallizzano in (de)formazioni sulla soglia dell’animarsi. Tra cicli potenzialmente infiniti e déjà vu smentiti, le loro orbite suggeriscono un senso d’eterno in una fissità apparente. I vissuti si modificano in progressioni di incastri, sfasamenti e inversioni, segnando il passo di visioni oniriche mutanti in istanti senza fine. E poi, chissà.