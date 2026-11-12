Round Midnight dell’11 novembre 2026

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ROUND MIDNIGHT 11-11-2026
Disco della settimana > Enrico Rava Fearless Five with Joe Lovano: “Corners” (ECM)
TRACKLIST >>> Archie Shepp & Jason Moran: Round Midnight (ArchieBall) – Natalino Otto: No Jazz (Fonit Cetra) – George Russell: Manhattan + Chromatic Universe p-1 (Decca) – Duke Ellington: Moon Maiden (Pablo) – Sun Ra Arkestra: Space is the Place + Rocket n.9 + Interplanetery Music (Saturn) – Ezra Collective: Love in Outer Space (Partisan) – Gerald Clayton: Space Seas (Blue Note) – Ornette Coleman: Man on the Moon (Impulse!) – Frank Minion: So What (Bethlem) – Bill Evans Trio: Suicide is Painless (WB) – Ryo Fukui 3°: Early Summer (Trio) – Esbjörn Svensson/ E.S.T. Trio: From Gagarin Point of View (ACT) – Shelly Manne & Coleman Hawkins: Me and some Drums (Impulse!) – Henry Threadgill / Air: Untitled Tango (Trio) – Billy Mohler: Deconstruction (Dox) – Enrico Rava Fearless Five with Joe Lovano: Certi Angoli Segreti + Le Mie Gambe + Mamma (ECM) – Joe Lovano Paramount 4t: Fanfare for Unity (ECM) – Jakob Bro, Joe Lovano, Midori Takeda: Dear Marilyn (LoveLand Music)