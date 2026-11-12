    Round Midnight dell’11 novembre 2026

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    Round Midnight dell'11 novembre 2026
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    ROUND MIDNIGHT 11-11-2026

    Disco della settimana > Enrico Rava Fearless Five with Joe Lovano: “Corners” (ECM) 
    TRACKLIST >>>  Archie Shepp & Jason Moran: Round Midnight (ArchieBall) –   Natalino Otto: No Jazz (Fonit Cetra) –   George Russell: Manhattan + Chromatic Universe p-1 (Decca) –    Duke Ellington: Moon Maiden (Pablo) –   Sun Ra Arkestra: Space is the Place + Rocket n.9 + Interplanetery Music (Saturn) –   Ezra Collective: Love in Outer Space (Partisan) –  Gerald Clayton: Space Seas (Blue Note) –  Ornette Coleman: Man on the Moon (Impulse!) –   Frank Minion: So What (Bethlem) –   Bill Evans Trio: Suicide is Painless (WB) –    Ryo Fukui 3°: Early Summer (Trio) –   Esbjörn Svensson/ E.S.T. Trio: From Gagarin Point of View (ACT) –   Shelly Manne & Coleman Hawkins: Me and some Drums (Impulse!) –   Henry Threadgill / Air: Untitled Tango (Trio) –   Billy Mohler: Deconstruction (Dox) –   Enrico Rava Fearless Five with Joe Lovano: Certi Angoli Segreti + Le Mie Gambe + Mamma (ECM) –  Joe Lovano Paramount 4t: Fanfare for Unity (ECM) –   Jakob Bro, Joe Lovano, Midori Takeda: Dear Marilyn (LoveLand Music)