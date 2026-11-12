A Firenze, il Natale alla Fortezza da Basso comincia a prendere forma, ma il percorso verso l’accensione di tutte le attrazioni è ancora in salita. Mentre è semaforo verde per il Villaggio di Babbo Natale e per la pista di pattinaggio, resta in bilico la ruota panoramica. L’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini continua a trattare con la Soprintendenza per sbloccare la situazione e recuperare il tempo perduto. Decisivi saranno i chiarimenti richiesti dagli uffici di tutela.
Natale alla Fortezza da Basso a Firenze: via libera al villaggio e alla pista, in bilico la ruota panoramica
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