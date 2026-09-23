    Oriana Fallaci, teatro, reading e un convegno a vent’anni dalla morte

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    Oriana Fallaci, teatro, reading e un convegno a vent’anni dalla morte
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    A vent’anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, Firenze e la Toscana rendono omaggio alla grande giornalista e scrittrice fiorentina con un programma di iniziative che ne ripercorre la figura e l’opera attraverso incontri, teatro e letture. Tra quelle centrali: il convegno “Oriana Fallaci. La forza di una voce libera e senza tempo”, il 30 ottobre alle 10,30 presso l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, al terzo piano di Palazzo Strozzi. 