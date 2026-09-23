Mille euro a bimestre. È l’assegno di indennizzo che il Ministero della Salute è stato condannato a pagare a una donna di Firenze. Il 18 settembre, il Tribunale del lavoro ha riconosciuto un nesso causale tra il danno permanente e irreversibile alla salute e le due dosi del vaccino Pfizer somministrate nella primavera del 2021. Una sentenza storica che apre la strada ai risarcimenti per le gravi complicanze neurologiche post-iniezione.
Vaccino Covid e danni neurologici: Tribunale di Firenze riconosce il nesso e l’indennizzo
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