A Palazzo Strozzi inaugura “Broken. Il potere del frammento”, nella storia della scultura dall’archeologia all’arte contemporana

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Dall’antico Egitto a Michelangelo, fino ai grandi maestri contemporanei: cosa resta quando un’opera d’arte si spezza? A Firenze, Palazzo Strozzi risponde con “Broken. Il potere del frammento”, mostra che riunisce oltre ottanta capolavori provenienti dai musei di tutto il mondo, dal Louvre al Metropolitan. Un viaggio affascinante attraverso i secoli per scoprire come il frammento non sia solo un pezzo perduto, ma un’opera d’arte autonoma capace di raccontare la memoria e il tempo.
La mostra è organizzata in collaborazione con la National Gallery of Art di Washington ed è curata da C.D. Dickerson III ed Andrew Sears.