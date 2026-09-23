Four Season: residenti sul piede di guerra per i lavori nel giardino Di Santa Maria Riparatrice

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“ Giardino all’italiana distrutto”, “alberi tagliati” “lastricato che ha sottratto una grossa porzione di verde” “sbancamenti massicci”: il Four Season di Firenze di nuovo nell’occhio del ciclone per le proteste relative ai lavori procedere dei lavori che nel giardino che fu delle Suore di Santa Maria Riparatrice, al confine col più noto Giardino della Gherardesca. I residenti supportato dal comitato Salviamo Firenze per vivere sono sul piede di guerra e chiedono al Comune di intervenire.
Mentre il four season preferisce non commentare limitandosi ad assicurare che tutto viene fatto secondo i progetti regolarmente presentati e che il giardino verrà ripristinato, così come sarà garantita la permanenza degli elementi storici (una fontana e un crocifisso).
Sentiamo i parere di alcuni cittadini che abitano nella zona