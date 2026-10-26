Opportunità di crescita e finanziamenti per le industrie culturali e creative europee 

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Sono i temi al centro del dibattito che si terrà a Lucca mercoledì 28 ottobre, alle 15, presso Palazzo Guinigi, all’interno della manifestazione Lucca Comics & Games. L’incontro è organizzato dalla Provincia di Lucca nell’ambito del progetto europeo R.I.C.C.O., cofinanziato dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo. Un’occasione per conoscere partner internazionali, strumenti, opportunità e reti di collaborazione a disposizione di chi lavora nella cultura e nella creatività.
Ne parliamo con Alessia Belluomini, del Servizio Europa Area Vasta della Provincia di Lucca.