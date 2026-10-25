www.controradio.it Salis, governo non sta rispondendo a noi sindaci, ci sta 'ghostando' Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:00:22 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="5KwAnZ98wm"><a href="https://www.controradio.it/podcast/salis-governo-non-sta-rispondendo-a-noi-sindaci-ci-sta-ghostando/">Salis, governo non sta rispondendo a noi sindaci, ci sta ‘ghostando’</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/salis-governo-non-sta-rispondendo-a-noi-sindaci-ci-sta-ghostando/embed/#?secret=5KwAnZ98wm" width="500" height="350" title="“Salis, governo non sta rispondendo a noi sindaci, ci sta ‘ghostando’” — www.controradio.it" data-secret="5KwAnZ98wm" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

“Potremmo dire che il governo ci sta ‘ghostando’, non ti dicono ne sì ne no che è la cosa peggiore, abbiamo mandato al governo una richiesta di incontro, credo sia legittimo. Vorremmo un incontro. E’ un momento di tensione sociale a pochi mesi dalle lezioni e il non rispondere è una cosa strana. E chiaro che incontrare sindaci di città così importanti poi implica dare delle risposte”. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis presentando il suo libro ‘E’ già domani’ a Firenze, al teatro Puccini insieme alla sindaca di Firenze, Sara Funaro (foto)

Nove sindaci di centrosinistra che amministrano le principali città italiane chiedono “un confronto urgente con il Governo” in merito alle proteste che stanno interessando il paese nelle ultime settimane. “Il costo della vita, della casa, dell’energia e dei trasporti sta mettendo sotto pressione famiglie, lavoratori e imprese in tutta Italia da Nord a Sud, come in molti Paesi europei – sottolineano i primi cittadini di Roma Roberto Gualtieri, di Firenze Sara Funaro, di Bari Vito Leccese, di Bologna Matteo Lepore, di Torino Stefano Lo Russo, di Napoli Gaetano Manfredi di Milano Beppe Sala, di Genova Silvia Salis e di Cagliari Massimo Zedda – I comportamenti violenti sono inaccettabili e li condanniamo con la massima fermezza. Ma la risposta duratura passa dall’economia: dal potere d’acquisto, dal lavoro, dai servizi essenziali”.