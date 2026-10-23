BONGOMAN by JAKA– 23th October 2026- From Roots To Dancehall – New Albums: Kabaka Pyramyd / Queen Ifrica / Marcus Gad- New tracks from Lone Ark & 18 Parallel // Dancehall from Kybba/Busy Signal/Vybez Kartel/Shenseea & More
Radio Show on air since 1991 Hosted by JAKA.
VENERDI 21.30/22.30 // FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM DOMENICA 14.00/15.00 // SUNDAY 2 PM / 3 PM
CONTACT JAKA: [email protected]
Instagram: Jakaworld
TRACKLIST:
Mungo_s Hi Fi X Eva Lazarus – Uptown Top Ranking
Shenseea – Shy Guy (Diana King Cover) (Live) –
Koffee – Summer fruits (na na)
Queen Ifrica – Raggamuffin Style
Queen Ifrica – Breath Of Life feat. IamNuhRush
Marcus Gad – Shine A Light
Kabaka Pyramid – Rotation
Kabaka Pyramid – Higher Learning
Sean Paul – Stand On Busness
Konshens, Di Genius – yard man Hill & Gully Riddim
Vybz Kartel, Shenseea – PANIC
Kybba, Busy Signal, Sean Paul – Ba Ba Bad
Kybba, Ryan Castro, Sean Paul & Busy Signal – BA BA BAD REMIX
Shenseea – Jiggle Jiggle
Chaka Demus & Isha Bel – Perfidia
Lone Ark meets The 18th Parallel – Morning Blessing
Barrington Levy – Jah Save My Life
Freddie McGregor – Not Giving up
Alborosie- Calling Selassie Dub ft. Shams The Producer
Masicka, Damian “Jr. Gong” Marley – 1 Psalm