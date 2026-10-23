    BONGOMAN by JAKA- 23th October 2026- From Roots To Dancehall

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    BONGOMAN by JAKA- 23th October 2026- From Roots To Dancehall
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    BONGOMAN by JAKA– 23th October 2026- From Roots To Dancehall – New Albums: Kabaka Pyramyd / Queen Ifrica / Marcus Gad- New tracks from Lone Ark & 18 Parallel // Dancehall from Kybba/Busy Signal/Vybez Kartel/Shenseea & More

    Radio Show on air since 1991 Hosted by JAKA.

    VENERDI 21.30/22.30 // FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM DOMENICA 14.00/15.00 // SUNDAY 2 PM / 3 PM

    CONTACT JAKA: [email protected]

    Instagram: Jakaworld

    TRACKLIST:

    Mungo_s Hi Fi X Eva Lazarus – Uptown Top Ranking

    Shenseea – Shy Guy (Diana King Cover) (Live) –

    Koffee – Summer fruits (na na)

    Queen Ifrica – Raggamuffin Style

    Queen Ifrica – Breath Of Life feat. IamNuhRush

    Marcus Gad – Shine A Light

    Kabaka Pyramid – Rotation

    Kabaka Pyramid – Higher Learning

    Sean Paul – Stand On Busness

    Konshens, Di Genius – yard man  Hill & Gully Riddim

    Vybz Kartel, Shenseea – PANIC

    Kybba, Busy Signal, Sean Paul – Ba Ba Bad

    Kybba, Ryan Castro, Sean Paul & Busy Signal – BA BA BAD REMIX

    Shenseea – Jiggle Jiggle

    Chaka Demus & Isha Bel – Perfidia

    Lone Ark meets The 18th Parallel – Morning Blessing

    Barrington Levy – Jah Save My Life

    Freddie McGregor – Not Giving up

    Alborosie- Calling Selassie Dub ft. Shams The Producer

    Masicka, Damian “Jr. Gong” Marley – 1 Psalm