www.controradio.it Salis, non ci sono condizioni per fare federatore, faccio la sindaca Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:16 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="q6S7pZrW8K"><a href="https://www.controradio.it/podcast/salis-non-ci-sono-condizioni-per-fare-federatore-faccio-la-sindaca/">Salis, non ci sono condizioni per fare federatore, faccio la sindaca</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/salis-non-ci-sono-condizioni-per-fare-federatore-faccio-la-sindaca/embed/#?secret=q6S7pZrW8K" width="500" height="350" title="“Salis, non ci sono condizioni per fare federatore, faccio la sindaca” — www.controradio.it" data-secret="q6S7pZrW8K" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

“Non ci sono le condizioni in questo momento” per fare il federatore del centrosinistra “perché faccio la sindaca, questo non vuol dire che non avrò un ruolo nella campagna elettorale, come faranno tutti gli amministratori locali, “. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis alla presentazione del suo libro ‘E’ già domani’ a Firenze, al teatro Puccini. Presenti, tra gli altri, la sindaca Sara Funaro, che ha introdotto la presentazione, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’eurodeputato Pd Dario Nardella, la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e il vicepresidente dell’Assemblea toscana Antonio Mazzeo, insieme a esponenti Iv e di Casa Riformista come il parlamentare Francesco Bonifazi.