Nuovo capitolo per lo Space Club in via Palazzuolo

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Nuova stagione e nuovo volto per lo Space Club di Firenze, storico locale di via Palazzuolo nato nel 1969 come Space Electronic. Dopo il rinnovamento estivo che ha interessato ambienti, impianto audio e programmazione, il club ha riaperto le porte al pubblico. Mentre la zona è in questo momento interessata dal processo di rigenerazione urbana voluta dal Comune e dalla Fondazione Cr. E con la ripartenza è arrivata anche la protesta dei residenti.
Ne abbiamo parlato con Andrea Bolognesi, proprietario e figlio di Mario Bolognesi, tra i fondatori dello Space Electronic.