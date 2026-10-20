Commentiamo i risultati del sondaggio di metà mandato di Ecolò, denominato “Come sta la città?”, presentati domenica 18 ottobre 2026 a Firenze durante la seconda giornata di RA.M.E. (Raduno di Mobilitazione Ecologista), il festival dell’associazione politica. L’indagine ha raccolto il punto di vista di 893 partecipanti (tra residenti, lavoratori e studenti).
chiamare la consigliera comunale di Avs-Ecolò a Palazzo Vecchio Caterina Arciprete
Il verde urbano, priorità nel sondaggio di Ecolò
Commentiamo i risultati del sondaggio di metà mandato di Ecolò, denominato “Come sta la città?”, presentati domenica 18 ottobre 2026 a Firenze durante la seconda giornata di RA.M.E. (Raduno di Mobilitazione Ecologista), il festival dell’associazione politica. L’indagine ha raccolto il punto di vista di 893 partecipanti (tra residenti, lavoratori e studenti).