Festival della Transizione Ecologica quinta edizione 

Il 23 e 24 ottobre torna a Firenze il Festival promosso da Il Villaggio dei Popoli e Fondazione Altromercato, in collaborazione con il comune di Firenze, il Green Office dell’Università degli Studi di Firenze. Due giornate di incontri, laboratori, approfondimenti e attività aperte alla cittadinanza per riflettere insieme sulle grandi sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Al centro dell’edizione 2026 ci saranno la limitatezza delle risorse del pianeta, le scelte di consumo e produzione consapevole, la giustizia climatica e il rapporto tra ambiente, società ed economia.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

chiamare Valeria Faraoni – Coordinatrice Festival della Transizione Ecologica 2026