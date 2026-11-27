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Nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, una serie di eventi alla Casa del popolo di San Bartolo a Cintoia ascoltare e riflettere, incontrarsi, fare musica e continuare a tenere viva l’attenzione sulla Palestina
Nell’audio l’intervista con UMI CARROY, Comitato NaKba
𝐈𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀
5.00–17.00 | DIAMO PAROLA ALLA MUSICA
Workshop aperto a tutti, con Emad Shuman e il coro Ribelli in Cor. Impareremo insieme un canto palestinese!
17.30–19.30 | TAVOLA ROTONDA
Testimonianze, incontri e riflessioni collettive con ospiti, associazioni e famiglie gazawi.
20.00 | CENA PALESTINESE
Piatti della tradizione palestinese, preparati dalle madri delle famiglie gazawi. Il ricavato sarà interamente destinato al sostegno delle famiglie.
Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia
Via Madonna di Pagano 2/C – Firenze
Per la cena è obbligatoria la prenotazione qui: