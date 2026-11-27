“Il carovita non è una percezione, ma una realtà che entra ogni giorno nelle case delle persone – dice Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana -. Quando pensioni e stipendi non riescono più a tenere il passo con il costo della vita, anche le spese essenziali diventano un problema”.
“Non possiamo rassegnarci all’idea che le famiglie debbano continuare a pagare il prezzo di questa situazione. Servono politiche che restituiscano potere d’acquisto ai redditi e controlli efficaci contro gli aumenti ingiustificati. Con questa iniziativa vogliamo unire la rivendicazione nazionale alla tutela concreta dei cittadini, mettendo a disposizione competenze e servizi sul territorio”.
“Non riteniamo che le risorse vadano a beneficio di chi ne ha realmente bisogno. È necessario allargare la platea delle persone destinatarie degli interventi di sostegno, a partire da chi percepisce le pensioni più basse – spiega Massimo Falorni dello Spi Cgil Q5, chiamando in causa il Governo -. Anche attraverso il confronto quotidiano con le persone riscontriamo una crescente sofferenza, dovuta alla mancanza di politiche adeguate a sostegno dei pensionati, soprattutto di quelli che vivono nelle condizioni economiche più difficili. Per questo è importante continuare a mobilitarsi e a far sentire la nostra voce, affinché queste istanze non rimangano ancora una volta inascoltate”.
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