Al via il Festival Vivente a Firenze: dal 5 al 12 dicembre si tiene la prima edizione della rassegna annuale sulla cultura dell’accessibilità promosso da Cango e Fondazione CR Firenze. Con la co-direzione artistica di Chiara Bersani e Virgilio Sieni, nasce un nuovo appuntamento per la città che mette al centro spettacoli e performance, laboratori e una giornata di studi. Vivente è un festival interamente dedicato a ridefinire i confini dell’inclusione e dell’accessibilità nelle arti performative.
Come ci dicono Daniela Giuliano, vicedirettrice di Canto e Carlo Sisi di Fondazione CR
L’apertura della rassegna è affidata il 5 dicembre a Chiara Bersani, che trasmette la sua preziosa ricerca sulla disabilità a tre performer non conformi in Michel – The Animals I Am, un coro all’interno di un ambiente sonoro aperto che risponde con fisicità uniche alla rigidità dei modelli classici.
Il 7 dicembre la compagnia Fosca propone invece Tenue. Radiodramma tattile, per la regia di Caterina Poggesi e con testi di Elisa Biagini, una performance fruibile sia dal vivo che via radio dove alcune esecutrici non vedenti fondono la lettura Braille e gli oggetti a un ascolto profondo.
Il percorso artistico prosegue il 9 dicembre con Aristide Rontini, che in Lampyris Noctiluca trasforma il corpo disabile in uno schermo emotivo contro stereotipi e oggettificazioni, guidando il pubblico in un viaggio intimo e sensuale immerso in una scenografia dorata fluttuante che si ispira alle lucciole pasoliniane.
L’11 dicembre conclude il programma degli spettacoli Symphony #2
Symphony #2 True and Eternal Bliss! + Dies Irae di Gloria Dorliguzzo, una coproduzione Oriente Occidente, in cui la musica di Galina Ustvolskaya attraversa un ensemble partecipativo di donne, capace di trasformare il gesto e la voce in una presenza collettiva in bilico tra vulnerabilità e forza.
Abbinato alla produzione di Gloria Dorliguzzo si sviluppa un workshop intensivo che precede l’inizio del Festival, (1-11 dicembre), espressamente finalizzato alla messa in scena dell’opera. Le partecipanti a questo percorso laboratoriale diventano infatti parte integrante dello spettacolo dell’11 dicembre, entrando a far parte dell’ensemble vocale e gestuale che costituisce il cuore pulsante della performance collettiva.
Sul fronte dell’accessibilità, in occasione degli spettacoli di Chiara Bersani (5 dicembre) e Aristide Rontini (9 dicembre) sono accompagnati dall’audiodescrizione poetica dedicata alle persone non vedenti a cura di Camilla Guarino e Giuseppe Comuniello. Per lo svolgimento dell’attività vengono fornite delle apposite radioline.
A chiudere questa prima edizione del festival, il 12 dicembre, è la giornata di studi dedicata ai sistemi culturali accessibili dal titolo Il Primo Giorno di Scuola – di noi vedrete solo le schiene. Questa giornata ideata per ripensare le strutture del futuro, nasce con l’ambizione di raccontare un insieme di artisti e operatori dell’arte visionari che stanno abbracciando il potere sovversivo delle pratiche di accessibilità, affrontando il tema come un fulcro artistico, teorico e politico. Gli interventi, moderati dal giornalista e critico teatrale Alessandro Iachino, si articolano in diverse sessioni.
Dopo l’apertura affidata a Flavia Dalila D’Amico (ricercatrice e curatrice nelle arti performative), la prima parte esplora gli esperimenti virtuosi sul territorio nazionale grazie ai contributi della danzatrice e coreografa Marta Olivieri, della performer e artista visiva Camilla Guarino, del danzatore non vedente Giuseppe Comuniello, del sound designer e musicista Elia Covolan, della curatrice, dramaturg e manager Giulia Traversi, della direttrice e organizzatrice culturale di Spazio Kor Fabiana Sacco e di Angela Bettoni (performer, scrittrice e artivista con sindrome di Down).
La seconda parte mette al centro la formazione con i focus del coreografo e danzatore Aristide Rontini e della danzatrice e didatta Marta Ciappina, focalizzati sulle necessità per pianificare classi e percorsi accademici realmente accessibili.
Il Festival Vivente arricchisce il programma anche attraverso due importanti appuntamenti formativi gratuiti aperti al pubblico. Nella giornata del 5 dicembre è previsto il laboratorio guidato da Chiara Bersani, dal titolo Trasmissioni (dalle ore 10 alle ore 13), mentre il 7 e 8 dicembre, dalle ore 10 alle ore 14, è la volta di A voce spiegata, il laboratorio condotto da Francesca Della Monica.