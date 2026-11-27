www.controradio.it Cango: al via il Festival Vivente a Firenze: dal 5 al 12 dicembre, nel segno dell'accessibilità e dell'inclusione Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:24 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="YGIst8uzPa"><a href="https://www.controradio.it/podcast/cango-al-via-il-festival-vivente-a-firenze-dal-5-al-12-dicembre-nel-segno-dellaccessibilita-e-dellinclusione/">Cango: al via il Festival Vivente a Firenze: dal 5 al 12 dicembre, nel segno dell’accessibilità e dell’inclusione</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/cango-al-via-il-festival-vivente-a-firenze-dal-5-al-12-dicembre-nel-segno-dellaccessibilita-e-dellinclusione/embed/#?secret=YGIst8uzPa" width="500" height="350" title="“Cango: al via il Festival Vivente a Firenze: dal 5 al 12 dicembre, nel segno dell’accessibilità e dell’inclusione” — www.controradio.it" data-secret="YGIst8uzPa" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Al via il Festival Vivente a Firenze: dal 5 al 12 dicembre si tiene la prima edizione della rassegna annuale sulla cultura dell’accessibilità promosso da Cango e Fondazione CR Firenze. Con la co-direzione artistica di Chiara Bersani e Virgilio Sieni, nasce un nuovo appuntamento per la città che mette al centro spettacoli e performance, laboratori e una giornata di studi. Vivente è un festival interamente dedicato a ridefinire i confini dell’inclusione e dell’accessibilità nelle arti performative.

Come ci dicono Daniela Giuliano, vicedirettrice di Canto e Carlo Sisi di Fondazione CR

L’apertura della rassegna è affidata il 5 dicembre a Chiara Bersani, che trasmette la sua preziosa ricerca sulla disabilità a tre performer non conformi in Michel – The Animals I Am, un coro all’interno di un ambiente sonoro aperto che risponde con fisicità uniche alla rigidità dei modelli classici.

Il 7 dicembre la compagnia Fosca propone invece Tenue. Radiodramma tattile, per la regia di Caterina Poggesi e con testi di Elisa Biagini, una performance fruibile sia dal vivo che via radio dove alcune esecutrici non vedenti fondono la lettura Braille e gli oggetti a un ascolto profondo.

Il percorso artistico prosegue il 9 dicembre con Aristide Rontini, che in Lampyris Noctiluca trasforma il corpo disabile in uno schermo emotivo contro stereotipi e oggettificazioni, guidando il pubblico in un viaggio intimo e sensuale immerso in una scenografia dorata fluttuante che si ispira alle lucciole pasoliniane.

L’11 dicembre conclude il programma degli spettacoli Symphony #2

Symphony #2 True and Eternal Bliss! + Dies Irae di Gloria Dorliguzzo, una coproduzione Oriente Occidente, in cui la musica di Galina Ustvolskaya attraversa un ensemble partecipativo di donne, capace di trasformare il gesto e la voce in una presenza collettiva in bilico tra vulnerabilità e forza.

Abbinato alla produzione di Gloria Dorliguzzo si sviluppa un workshop intensivo che precede l’inizio del Festival, (1-11 dicembre), espressamente finalizzato alla messa in scena dell’opera. Le partecipanti a questo percorso laboratoriale diventano infatti parte integrante dello spettacolo dell’11 dicembre, entrando a far parte dell’ensemble vocale e gestuale che costituisce il cuore pulsante della performance collettiva.

Sul fronte dell’accessibilità, in occasione degli spettacoli di Chiara Bersani (5 dicembre) e Aristide Rontini (9 dicembre) sono accompagnati dall’audiodescrizione poetica dedicata alle persone non vedenti a cura di Camilla Guarino e Giuseppe Comuniello. Per lo svolgimento dell’attività vengono fornite delle apposite radioline.

A chiudere questa prima edizione del festival, il 12 dicembre, è la giornata di studi dedicata ai sistemi culturali accessibili dal titolo Il Primo Giorno di Scuola – di noi vedrete solo le schiene. Questa giornata ideata per ripensare le strutture del futuro, nasce con l’ambizione di raccontare un insieme di artisti e operatori dell’arte visionari che stanno abbracciando il potere sovversivo delle pratiche di accessibilità, affrontando il tema come un fulcro artistico, teorico e politico. Gli interventi, moderati dal giornalista e critico teatrale Alessandro Iachino, si articolano in diverse sessioni.

Dopo l’apertura affidata a Flavia Dalila D’Amico (ricercatrice e curatrice nelle arti performative), la prima parte esplora gli esperimenti virtuosi sul territorio nazionale grazie ai contributi della danzatrice e coreografa Marta Olivieri, della performer e artista visiva Camilla Guarino, del danzatore non vedente Giuseppe Comuniello, del sound designer e musicista Elia Covolan, della curatrice, dramaturg e manager Giulia Traversi, della direttrice e organizzatrice culturale di Spazio Kor Fabiana Sacco e di Angela Bettoni (performer, scrittrice e artivista con sindrome di Down).

La seconda parte mette al centro la formazione con i focus del coreografo e danzatore Aristide Rontini e della danzatrice e didatta Marta Ciappina, focalizzati sulle necessità per pianificare classi e percorsi accademici realmente accessibili.

Il Festival Vivente arricchisce il programma anche attraverso due importanti appuntamenti formativi gratuiti aperti al pubblico. Nella giornata del 5 dicembre è previsto il laboratorio guidato da Chiara Bersani, dal titolo Trasmissioni (dalle ore 10 alle ore 13), mentre il 7 e 8 dicembre, dalle ore 10 alle ore 14, è la volta di A voce spiegata, il laboratorio condotto da Francesca Della Monica.