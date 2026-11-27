www.controradio.it NICOLA CAMINITI 4tet per Pinocchio Jazz Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:24 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="UuwC0xwjKx"><a href="https://www.controradio.it/podcast/nicola-caminiti-4tet-per-pinocchio-jazz/">NICOLA CAMINITI 4tet per Pinocchio Jazz</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/nicola-caminiti-4tet-per-pinocchio-jazz/embed/#?secret=UuwC0xwjKx" width="500" height="350" title="“NICOLA CAMINITI 4tet per Pinocchio Jazz” — www.controradio.it" data-secret="UuwC0xwjKx" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

NICOLA CAMINITI sax/LEX KORTEN piano/BEN TIBERIO contrabbasso/MIGUEL RUSSELL batteria

Sassofonista e compositore siciliano di stanza a New York, Nicola Caminiti è una delle voci più interessanti della nuova scena jazz internazionale. Formatosi tra il Conservatorio di Messina e la Manhattan School of Music, ha collaborato con artisti come Joe Lovano, Enrico Rava, Arturo O’Farrill. Accompagnato da tre brillanti strumentisti della scena della “Grande Mela”, Caminiti presenta il suo album d’esordio Vivid Tales of a Blurry Self-Portrait. Un album di brani originali che raccontano incontri, luoghi ed esperienze biografiche, attraverso strutture ritmiche complesse, intrecci contrappuntistici e affascinanti melodie, in una trama sonora che fonde, con una voce sorprendentemente nitida e personale, momenti lirici e tensioni astratte, radici italiane e stilemi americani del jazz contemporaneo.