A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Museo Novecento, come ogni anno, rinnova il proprio impegno nella promozione di una riflessione sui pregiudizi e sulle discriminazioni di genere, presentando Orlando dopo Orlando. Esercizi di riscrittura, la mostra dell’artista Daniela Comani, a cura di Paola Ugolini, in programma dal 28 novembre 2026 al 28 febbraio 2027.
Attraverso un’indagine sul rapporto tra linguaggio, identità e potere, Daniela Comani interviene su materiali appartenenti alla cultura e alla comunicazione quotidiana, modificando titoli, pronomi e voci narrative. La sua pratica artistica mette in discussione le convenzioni che orientano il nostro sguardo e attribuiscono al genere ruoli e significati apparentemente naturali, invitandoci a interrogare ciò che consideriamo familiare e a riconoscere come ogni racconto sia il risultato di una precisa selezione e di un punto di vista.
NELL’AUDIO L’INTERVISTA CON LA CURATRICE Paola Ugolini
Il titolo della mostra richiama Orlando di Virginia Woolf, opera fondamentale nella riflessione sulla fluidità dell’identità e sulla costruzione sociale del genere. A partire da questo riferimento, il percorso espositivo riunisce tre lavori che, attraverso differenti modalità di riscrittura, mettono in discussione i meccanismi di costruzione della memoria, del racconto e dell’immaginario collettivo.
Sulle pareti del loggiato del Museo, l’artista presenta Orlando’s Library, una nuova versione, la più grande mai realizzata in Italia, di una sua celebre installazione a parete. Comani interviene digitalmente su 333 copertine di libri, invertendo il genere di titoli e protagonisti dei classici della letteratura. La disposizione ordinata della biblioteca diventa così il luogo di una trasformazione che mette in discussione la memoria letteraria e la presunta universalità del canone.