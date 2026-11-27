www.controradio.it "Orlando dopo Orlando. Esercizi di riscrittura", la di Daniela Comani al Museo Novecento di Firenze Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:43 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="VxmYf2wBvF"><a href="https://www.controradio.it/podcast/orlando-dopo-orlando-esercizi-di-riscrittura-la-di-daniela-comani-al-museo-novecento-di-firenze/">“Orlando dopo Orlando. Esercizi di riscrittura”, la di Daniela Comani al Museo Novecento di Firenze</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/orlando-dopo-orlando-esercizi-di-riscrittura-la-di-daniela-comani-al-museo-novecento-di-firenze/embed/#?secret=VxmYf2wBvF" width="500" height="350" title="““Orlando dopo Orlando. Esercizi di riscrittura”, la di Daniela Comani al Museo Novecento di Firenze” — www.controradio.it" data-secret="VxmYf2wBvF" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Museo Novecento , come ogni anno, rinnova il proprio impegno nella promozione di una riflessione sui pregiudizi e sulle discriminazioni di genere, presentando Orlando dopo Orlando. Esercizi di riscrittura, la mostra dell’artista Daniela Comani, a cura di Paola Ugolini, in programma dal 28 novembre 2026 al 28 febbraio 2027.

Attraverso un’indagine sul rapporto tra linguaggio, identità e potere, Daniela Comani interviene su materiali appartenenti alla cultura e alla comunicazione quotidiana, modificando titoli, pronomi e voci narrative. La sua pratica artistica mette in discussione le convenzioni che orientano il nostro sguardo e attribuiscono al genere ruoli e significati apparentemente naturali, invitandoci a interrogare ciò che consideriamo familiare e a riconoscere come ogni racconto sia il risultato di una precisa selezione e di un punto di vista.

NELL’AUDIO L’INTERVISTA CON LA CURATRICE Paola Ugolini

Il titolo della mostra richiama Orlando di Virginia Woolf, opera fondamentale nella riflessione sulla fluidità dell’identità e sulla costruzione sociale del genere. A partire da questo riferimento, il percorso espositivo riunisce tre lavori che, attraverso differenti modalità di riscrittura, mettono in discussione i meccanismi di costruzione della memoria, del racconto e dell’immaginario collettivo.

Sulle pareti del loggiato del Museo, l’artista presenta Orlando’s Library, una nuova versione, la più grande mai realizzata in Italia, di una sua celebre installazione a parete. Comani interviene digitalmente su 333 copertine di libri, invertendo il genere di titoli e protagonisti dei classici della letteratura. La disposizione ordinata della biblioteca diventa così il luogo di una trasformazione che mette in discussione la memoria letteraria e la presunta universalità del canone.