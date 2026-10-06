Anteprima della rassegna “La democrazia del corpo”, curata da CanGo, il Centro Nazionale di Rilevante Interesse Nazionale per La Danza, con sede a Firenze. Quest’anno, la rassegna si svilupperà come un unico, grande cammino continuativo che si snoderà dal 7 novembre 2026 al 20 maggio 2027. L’anteprima internazionale è stata affidata al grande coreografo francese Boris Charmatz, una delle figure più rivoluzionarie della scena coreutica contemporanea. Charmatz sarà in scena il 7 e 8 ottobre 2026 alle ore 20.00, e presenterà sul palcoscenico di Via Santa Maria, il suo “Muette”, un assolo intimo e radicale, dove ad essere protagonisti saranno il corpo ed il silenzio. Raffaele Palumbo ha intervistato Boris Charmatz con la traduzione di Daniela Giuliano.
“Muette” di Boris Charmatz per l’anteprima de La Democrazia del Corpo
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