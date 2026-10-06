    “Muette” di Boris Charmatz per l’anteprima de La Democrazia del Corpo

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    "Muette" di Boris Charmatz per l'anteprima de La Democrazia del Corpo
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    Anteprima della rassegna “La democrazia del corpo”, curata da CanGo, il Centro Nazionale di Rilevante Interesse Nazionale per La Danza, con sede a Firenze. Quest’anno, la rassegna si svilupperà come un unico, grande cammino continuativo che si snoderà dal 7 novembre 2026 al 20 maggio 2027. L’anteprima internazionale è stata affidata al grande coreografo francese Boris Charmatz, una delle figure più rivoluzionarie della scena coreutica contemporanea. Charmatz sarà in scena il 7 e 8 ottobre 2026 alle ore 20.00, e presenterà sul palcoscenico di Via Santa Maria, il suo “Muette”, un assolo intimo e radicale, dove ad essere protagonisti saranno il corpo ed il silenzio. Raffaele Palumbo ha intervistato Boris Charmatz con la traduzione di Daniela Giuliano.