    LA FUGA DEGLI AUTISTI. Costo della vita alle stelle, stress da cantieri e mancanza di sicurezza: gli autisti del TPL fuggono a gambe levate da Firenze

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    LA FUGA DEGLI AUTISTI. Costo della vita alle stelle, stress da cantieri e mancanza di sicurezza: gli autisti del TPL fuggono a gambe levate da Firenze
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    Secondo i sindacati sono già una cinquantina le dimissioni. Che soluzioni? lo abbiamo chiesto a ANDREA GIORGIO, assessore mobilità comune Firenze, e RICCARDO TOZZI, Filt cgil