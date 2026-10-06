www.controradio.it Diversamente Film Festival, a Viareggio la prima edizione dedicata a cinema e inclusione Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="84cbnft71t"><a href="https://www.controradio.it/podcast/diversamente-film-festival-viareggio/">Diversamente Film Festival, a Viareggio la prima edizione dedicata a cinema e inclusione</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/diversamente-film-festival-viareggio/embed/#?secret=84cbnft71t" width="500" height="350" title="“Diversamente Film Festival, a Viareggio la prima edizione dedicata a cinema e inclusione” — www.controradio.it" data-secret="84cbnft71t" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Oltre 3.000 opere candidate da tutto il mondo per la prima edizione del Diversamente Film Festival, in programma domenica 11 ottobre al Principino di Viareggio. Una giornata di cinema dedicata al racconto delle differenze e alla valorizzazione dell’inclusione, con proiezioni e premiazioni delle opere finaliste delle sezioni italiana e internazionale. Ideato dal regista Lorenzo Simonini, direttore artistico, e organizzato da K-Antares APS, presieduta da Karen Del Greco, il Festival nasce con l’obiettivo di dare spazio a opere capaci di affrontare attraverso il linguaggio cinematografico i temi della disabilità, dell’identità, delle relazioni e della partecipazione, favorendo una rappresentazione più autentica e plurale delle persone.

Lorenzo Simonini e Karen Del Greco ai nostri microfoni