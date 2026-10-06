    Giornata mondiale vista, Toscana ‘servono prevenzione e diagnosi precoce’

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    Giornata mondiale vista, Toscana 'servono prevenzione e diagnosi precoce'
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    Giovedì 8 ottobre sarà la Giornata mondiale della vista, e presso la sede della Regione Toscana si è tenuto un momento di confronto con esperti del settore per sottolineare l’importanza di prevenzione e diagnosi precoce. “Diventare ipovedente grave può essere vissuto come un dramma – sottolinea Gianni Virgili, direttore del Centro di riabilitazione visiva di Careggi che prosegue – La riabilitazione visiva apre un percorso di reinclusione e senso della vita”. 
    Fabrizio Giansanti, direttore di oculistica a Careggi e Giorgio Ricci delegato regionale Iapb (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità).