Giornata mondiale vista, Toscana ‘servono prevenzione e diagnosi precoce’

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Giovedì 8 ottobre sarà la Giornata mondiale della vista, e presso la sede della Regione Toscana si è tenuto un momento di confronto con esperti del settore per sottolineare l’importanza di prevenzione e diagnosi precoce. “Diventare ipovedente grave può essere vissuto come un dramma – sottolinea Gianni Virgili, direttore del Centro di riabilitazione visiva di Careggi che prosegue – La riabilitazione visiva apre un percorso di reinclusione e senso della vita”.
Fabrizio Giansanti, direttore di oculistica a Careggi e Giorgio Ricci delegato regionale Iapb (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità).